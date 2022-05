Laptop खरीदते समय यूजर्स कई बातों का खास ध्यान रखते हैं, जिसमें से एक बैटरी है। कई घंटों तक चलने वाले लैपटॉप ज्यादातर लोगों की पहली पसंद होते हैं। लंबे समय तक लैपटॉप का यूज करने के बाद कुछ लैपटॉप्स की बैटरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। Also Read - How to Delete Telegram Account: कई तरीकों से डिलीट कर सकते हैं अकाउंट, जानें पूरा प्रोसेस

हालांकि, लैपटॉप की सेटिंग में कुछ बदलाव करके और कई जरूरी बातों का ध्यान रखकर लोग अपने लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो आप इस आर्टिकल में बताई गई टिप्स (Battery Saving Tips) की मदद से उसे बढ़ा सकते हैं। आइये, जानते हैं।

How to increase laptop battery life?

Windows के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल का करें यूज

Windows 10 में टास्क बार में बैटरी आइकन पर क्लिक करके मैनेजमेंट टूल तक पहुंचा जा सकता है। वहीं, Windows 11 में यूजर को सेटिंग में जाकर सिस्टम पर क्लिक करना होगा। फिर पावर और बैटरी के ऑप्शन पर क्लिक करके वे पावर मोड तक पहुंच जाएंगे। यहां से आप बैटरी सेवर मोड (Battery Saver Mode) ऑन कर सकते हैं। साथ ही बैटरी सेटिंग में बदलाव करके बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं।

बैकग्राउंड में रन कर रहे एप्स को करें बंद

लैपटॉप का यूज करते समय हमेशा बैकग्राउंड में रन कर रहे ऐप्स को बंद करने का ध्यान रखें। आप Task Manager (Ctrl+Alt+Del) से ऐप्स बंद कर सकते हैं। बैकग्राउंड में रन करने वाले ऐप्स से सिस्टम की RAM फुल हो जाती है। इससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। परफॉर्मेंस खराब होने से लैपटॉप ओवर हीट (Laptop Overheating) होने लगता है और बैटरी के सेल डैमेज हो जाते हैं। इससे उसकी बैटरी लाइफ पर खराब असर पड़ता है।

मल्टीटास्किंग से बचें

कई बार लोग एक साथ लैपटॉप पर कई काम करने लगते हैं। वे वीडियो देखने के साथ-साथ गेम खेलते रहते हैं, कुछ एडिटिंग भी करते हैं और इंटरनेट का यूज भी करते हैं। मल्टीटास्किंग से रैम और प्रोसेसर का अधिक यूज होता है और सिस्टम पर लोड पड़ता है। साथ ही बैटरी भी अधिक यूज होती है। इससे बैटरी लाइफ पर असर पड़ता है। इस कारण इस बात का ध्यान रखें और मल्टीटास्किंग से बचें।

इन चीजों को रखें बंद

लैपटॉप चलाते समय WiFi, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट जैसे ऐप्स हमेशा ऑन रहते हैं। ऑन होने के कारण सिस्टम में एक तरह की सर्चिंग चलती रहती है। इससे बैटरी की अधिक खपत होती है। इस कारण अगर इनकी जरूरत नहीं है तो आपको इन ऐप्स को बंद कर देना चाहिए। इससे बैटरी लाइफ (Battery Life) पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

ज्यादा चार्जिंग करना भी है खतरनाक

कुछ लोग काम शुरू करते ही लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा लेते हैं और जब तक उनका काम खत्म न हो जाता है, वे उसे चार्जिंग से नहीं हटाते हैं। यह भी बैटरी लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बैटरी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और उसकी लाइफ कम हो जाती है। इसलिए जरूरत होने पर ही लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाएं। अधिक चार्जिंग से भी लैपटॉप ओवरहीट भी हो सकता है।