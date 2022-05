Apple iPhone में आ रही स्टोरेज फुल होने की दिक्कत? न हों परेशान, ये ट्रिक्स करेंगी आपकी मदद

Apple iPhone के ज्यादातर यूजर्स को स्टोरेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार स्टोरेज की दिक्क्त की वजह से लोग आईफोन यूज करने से बचते हैं। हालांकि, कुछ टिप्स की मदद से यूजर्स इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस आर्टिकल में कुछ ऐसी ट्रिक्स और बाते बताने वाले हैं, जिनका यूज करके आईफोन यूजर्स इंटरनल स्टोरेज को फ्री रख सकते हैं। आइये, जानते हैं। Also Read - How to add link to your Instagram Story: फॉलो करें ये स्टेप्स और ऐड करें लिंक, बहुत आसान है तरीका

Apple iPhone में फ्री स्टोरेज का ऐसे लगाएं पता

सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके आईफोन में कितना इंटरनल स्टोरेज फ्री है। इसके लिए आप आईफोन की सेटिंग में जाएं। उसके बाद General के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर iPhone स्टोरेज को सिलेक्ट करें। यहां से आप देख पाएंगे कि कौन सा ऐप फोन का कितना स्टोरेज ले रहा है।

इन ट्रिक से बचाएं स्टोरेज

कम यूज होने वाले ऐप्स को करें ऑफलोड

अगर आप अपने iPhone में ऐप्स को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो उसे Offload कर सकते हैं। ऐप को ऑफलोड करने से उस ऐप से जुड़े डॉक्यूमेंट और डेटा बने रहते हैं ताकि आप इसे किसी भी समय प्री इंस्टॉल कर पाएं। इससे ऐप को आपने जहां और जिस स्थिति में छोड़ा होगा, यह वहीं से शुरू हो जाता है।

ऐप को ऑफलोड करने के लिए iPhone Storage में जाएं फिर ऐप्स की लिस्ट में से उस ऐप को सिलेक्ट कर लें, जिसे Offload करना चाहते हैं। फिर Offload के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे Offload कर दें। इस फीचर को आप ऑटोमैटिक भी ऑन कर सकते हैं। इसके लिए ऐप स्टोर में जाकर Offload Unused ऐप्स के लिए दिए गए टॉगल पर क्लिक करके इसे ऑन कर दें।

पुराने मैसेज के लिए ऑन करें ऑटोमैटिक डिलीट का ऑप्शन

फोटो, ऐप्स और वीडियो के अलावा फोन के टेक्स्ट मैसेज भी आपके फोन का स्टोरेज लेते हैं। पुराने मैसेज को डिलीट करके भी इंटरनल स्टोरेज फ्री किया जा सकता है। आप सेटिंग में जाकर आईफोन के पुराने मैसेज को ऑटोमैटिक डिलीट भी कर सकते हैं।

आईफोन की सेटिंग में जाएं। वहां, Messages पर क्लिक करें। फिर Message History के तहत Keep Messages ऑप्शन पर क्लिक कर दें। वहां 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 30 दिन, एक साल और हमेशा शामिल है। अगर आप 30 दिन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आईफोन में 30 दिन से अधिक वाले मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएंगे।

Web Browser Cache को करें क्लियर

अगर आपके आईफोन में स्टोरेज की दिक्क्त आ रही है तो आप वेब ब्राउजर पर जाकर कैच क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग में जाएं। फिर Safari सिलेक्ट कर लें। इसके बाद Clear History and Website Data पर क्लिक कर दें। अगर आप Google Chrome का यूज करते हैं तोउसे ओपन करें और तीन डॉट आइकन पर क्लिक कर दें। फिर हिस्ट्री पर क्लिक करके Clear Browsing Data पर क्लिक कर दें।

ऐप्स से वीडियो और म्यूजिक करें डिलीट

आपके फोन पर कई ऐप्स में वीडियो और म्यूजिक फाइल ऑफलाइन स्टोर हो सकते हैं। आपको उन फाइल को ढूंढना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए। इसके लिए सेटिंग्स में जाएं और General सिलेक्ट कर लें। फिर iPhone Storage पर क्लिक कर दें। अब यहां कोई भी ऐप सिलेक्ट करें, जिससे कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए Netflix सिलेक्ट करें। फिर आप ऐड के डाउनलोड ऑप्शन में जाकर वीडियो या मूवी को डिलीट कर सकते हैं।

फोन की जगह cloud सर्विस में सेव करें फोटो और वीडियो

आईफोन में स्टोरेज बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को फोटो और वीडियो को फोन की जगह Cloud स्टोरेज सर्विस जैसे Google Photos और iCloud में सेव कर सकते हैं। इस तरह आप सभी चीजों का यूज करते हुए अपने आईफोन में स्टोरेज फ्री रख सकते हैं।