बार-बार फोन आने से हैं परेशान? बिना Airplane Mode ऑन किए ऐसे बच सकते हैं आप

How to Stop Incoming Calls Without Airplane Mode: सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारत में स्पैम कॉल्स रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। यहां तक की TRAI भी इस संबंध में कई निर्देश दे चुका है। हालांकि, ऑपरेटर्स की कोशिश के बाद भी बहुत से स्पैम कॉल्स कंज्यूमर्स को परेशान करते रहते हैं। ऐसे बहुत से मौके होते हैं जब आप स्पैम कॉल्स ही नहीं नॉर्मल कॉल्स भी अटेंड नहीं करना चाहते हैं। Also Read - How to play FAU-G game: कैसे खेलें FAUG गेम? यहां जानें पूरी ट्रिक्स

खासकर गेमिंग के दौरान, OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवी देखते हुए या फिर दोस्तों के साथ होने पर यूजर्स फोन कॉल्स को इग्नोर करते हैं। इन कॉल्स से बचने के लिए हर बार फ्लाइट मोड में फोन नहीं रखा जा सकता है। आज हम आपसे इसी संबंध में बात करेंगे कि कैसे आप Flight Mode इस्तेमाल किए बिना इनकमिंग कॉल्स से बच सकते हैं। Also Read - आपके PF अकाउंट में हैं कितने पैसे, सारी जानकारी देगा ये सरकारी एप

How To Stop Incoming Calls

सबसे पहले आपको अपने फोन की Calls सेटिंग में जाना होगा।

यहां Call Forwarding ऑप्शन पर क्लिक करें।

Call Forwarding पर क्लिक करने पर आपको तीन विकल्प- ‘Always Forward’, ‘Forward When Busy’ और ‘Forward When Unanswered’ मिलेंगे।

Always Forward विकल्प पर क्लिक करें और फिर एक नंबर यहां एंटर करें। ध्यान रहे कि जो नंबर आप यहां डाले वो या तो स्विच्ड ऑफ हो या फिर इस्तेमाल में न हो।

इनेबल बटन पर क्लिक करें।

इस सेटिंग के बाद आपके नंबर पर कोई कॉल नहीं आएगी और आप आराम से मोबाइल डेटा भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

दूसरे भी हैं तरीके