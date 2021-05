Twitter के लिए रोल आउट हुआ फुल साइज इमेज फीचर, जानें कैसे करें इस्तेमाल

इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काफी लोकप्रिय है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूजर्स ओपिनयन या फिर किसी मुद्दे के लिए आवाज उठाने के लिए करते हैं। कई यूजर्स ने यह रिपोर्ट किया था कि Twitter पर किसी इमेज का फुल साइज प्रिव्यू नहीं मिलता है। इसके बाद कंपनी गंभीर होकर अब Twitter में यह नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी भी पोस्ट की गई तस्वीर का फुल प्रिव्यू देख सकेंगे। इसके लिए तस्वीर को क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Also Read - Paytm ने लॉन्च किया COVID-19 Vaccine Slot Finder फीचर, जानें किस तरह करें इस्तेमाल

कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई तस्वीर का वास्तविक साइज अब डिस्प्ले होगा। बता दें कि इस फीचर के रोल आउट होने से पहले प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई तस्वीर में 16:9 आसपेक्ट रेश्यो सपोर्ट नहीं मिलता था। अब यूजर किसी भी साइज की तस्वीर का प्रिव्यू Twitter पर देख सकेंगे।

no bird too tall, no crop too short

introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx

