Good News : लंबे अर्से के बाद Twitter के 'ब्लू टिक वेरिफिकेशन' की वापसी, जानें कैसे करें अप्लाई

Twitter ने एक बार फिर से ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुक्रवार 22 जनवरी 2021 से शुरू कर दिया है। जल्द ही इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा वेरिफाइड अकाउंट्स दिखेंगे। Twitter ने बताया कि वो ब्लू टिक वेरिफिकेशन (Blue Tick Verification) के लिए सेल्फ सर्व एप्लीकेशन पोर्टल (Self Serve Application Portal) को ओपन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आप भी इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट को ब्लू टिक वेरिफाई करवा सकेंगे।

किन यूजर्स का अकाउंट होगा ब्लू टिक वेरिफाइड?

Twitter के मुताबिक, किसी भी अकाउंट को वेरिफाई करने के लिए उस अकाउंट का एक्टिव होना जरूरी है। साथ ही साथ वह अकाउंट जिस यूजर से संबंध रखता है वो एक चर्चित (notable) चेहरा हो। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इसके लिए कुल छः तरह के नोटेबल अकाउंट (Notable Account) को शामिल किया है।