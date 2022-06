UP Board 10th and 12th Result 2022: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad आज यानी 18 जून को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी करने वाला है। Also Read - Google Doodle: जानें कौन हैं Stefania Maracineanu, जिनके जन्मदिन पर गूगल ने बनाया खास डूडल

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए कई तरीके हैं। छात्र Digilocker और UP Board की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। आइये, जानें आप घर पर ही ऑनलाइन रिजल्ट कैसे देख सकते हैं।

UP Board Result 2022

बता दें कि इस साल UP Board Exam 2022 के लिए कुल 51 लाख से भी ज्यादा बच्चों मे रजिस्टर किया था। इनमें से 47 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे। आज इन छात्रों का रिजल्ट आने वाला है।

UP Board 10 Exam Result 2022 देखने के लिए छात्र upresults.nic.in या फिर upmsp.edu.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो गईं थी और 12 अप्रैल तक चली थीं। वहीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 25 मार्च से 13 अप्रैल के बीच किया गया था। 27 लाख से अधिक छात्रों ने 10वीं की और 24 लाख से अधिक छात्रों ने 12वीं की परीक्षाएं दी थीं।

कैसे देखें रिजल्ट?

सबसे पहले ऊपर बताई गईं आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

फिर Result टैब पर क्लिक करें।

अब UP board 10th result 2022 या UP board 12th result 2022 के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही आपके सामने एक लॉग इन विंडो खुलकर आ जाएगी।

छात्रों को यहां अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और सिक्योरिटी कोड डालना होगा।

फिर Submit बटन पर क्लिक कर दें।

अब रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा।

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकालकर रख लें।

DigiLocker के जरिए ऐसे देखें रिजल्ट