पिछले साल की शुरुआत से लेकर अब तक पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। इस तरह के किसी भी महामारी से निपटने के लिए बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ लोगों की जागरूकता भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल यानि 28 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तरह लोगों के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी की शुरुआत की है। जिस तरह लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बनाते हैं, ठीक उसी तरह लोग हेल्थ कार्ड बना सकेंगे।

The Health ID of every citizen under Ayushman Bharat Digital Mission will work as their health account, to which personal health records can be linked. #DigitalIndia pic.twitter.com/8rZpmOdzfs

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) September 27, 2021