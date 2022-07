Wi-Fi calling यूजर्स को खराब नेटवर्क वाले एरिया में वॉइस व वीडियो कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। हालांकि, यह कोई नया फीचर नहीं है… इसे आए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब भी कई यूजर्स इससे अनजान है। अगर आप भी वाई-फाई कॉलिंग कॉन्सेप्ट से अनजान है, तो यह आर्टिकल आपके काफी काम आने वाला है। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए Wi-Fi calling और इसे करने के तरीके की जानकारी देने वाले हैं। Also Read - How to stop location tracking by apps: ऐप्स को लोकेशन ट्रैक करने से कैसे रोकें, जानें आसान तरीका

Wi-Fi calling क्या है?

सबसे पहले यह जान लें कि आखिर यह Wi-Fi calling फीचर क्या है। Wi-Fi calling फीचर यूजर को खराब नेटवर्क वाले क्षेत्र में कॉलिंग की सुविधा देता है। हालांकि, इसके लिए यूजर को एक अच्छे-मजबूत वाई-फाई कनेक्शन की जरूरत होगी। इसके अलावा, आपका फोन भी Wi-Fi calling सपोर्ट के साथ आना चाहिए। आज के समय में ज्यादातर स्मार्टफोन्स में Wi-Fi calling का सपोर्ट के साथ आते हैं। Also Read - वोटर आइडी कार्ड में ऑनलाइन कैसे बदलें घर का एड्रेस? ये है आसान तरीका

उदाहरण के तौर पर समझाएं, तो अगर आपका ऑफिस किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में है और आपके फोन पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा लेकिन ऑफिस का वाई-फाई स्ट्रॉन्ग है, तो आप Wi-Fi calling फीचर आपके काफी काम आने वाला है। Wi-Fi calling फीचर की मदद से आप किसी को भी वॉइस व वीडियो कॉल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे- Also Read - TikTok के वायरल SAD FACE फिल्टर ट्रेंड वाली वीडियो Instagram पर ऐसे बनाएं, ये है आसान तरीका...

ऐसे Android फोन में ऑन करें Wi-Fi calling ऑप्शन-

-Wi-Fi calling फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले Phone app ओपन करें।

-यहां आपको Settings पर क्लिक करना होगा।

-इसके बाद Calls में जाना होगा।

-Calls में जाकर आपको Wi-Fi calling का ऑप्शन दिखेगा।

-यहां आपको आपको Wi-Fi calling का टॉगल ऑन करना होगा।

-Wi-Fi calling ऑन करने के बाद अब आप वाई-फाई नेटवर्क पर नॉर्मल कॉल की तरह आसानी से कॉल कर सकेंगे। इंटरनेट पर कनेक्ट होने पर आपको “Internet Call” लिखा दिखेगा, जबकि वाई-फाई पर “Wi-Fi calling” पर दिखेगा।

ऐसे iPhone में ऑन करें Wi-Fi calling ऑप्शन-

–iPhone में सबसे पहले आपको Settings में जाना होगा।

-अब यहां आपको Wi-Fi calling का ऑप्शन दिखेगा।

-Wi-Fi calling का टॉगल ऑन करना होगा।

-टॉगल ऑन करते ही एक पॉप-अप आएगा, जिसमें आपको Wi-Fi calling इनेबल करना होगा।

-अब स्क्रीन पर आ रहे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वाई-फाई कॉलिंग सेटिंग पूरी करें।