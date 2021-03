How To Use WhatsApp Mute Video: व्हाट्सऐप में आया कमाल का वीडियो फीचर, जानें कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए नया WhatsApp Mute Video (व्हाट्सऐप म्यूट वीडियो) फीचर रोलआउट कर दिया है। व्हाट्सऐप कई दिनों से इस फीचर को अपने बीटा ऐप पर टेस्ट कर रहा था। व्हाट्सऐप ने एक ट्विट कर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए WhatsApp Mute Video फीचर रोलआउट होने की जानकारी दी है। Also Read - Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates साथ में क्यों नहीं रखते हैं Apple iPhone? जानें

व्हाट्सऐप पर आए इस नए फीचर की बात करें तो यूजर्स अब वीडियो एडिट करके भेज पाएंगे। वीडियो एडिटिंग स्क्रीन पर यूजर्स को वॉल्यूम बंद करने का बटन मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करने से वीडियो म्यूज हो जाएगा। इस वीडियो को जिसे आप भेजेंगे वह सिर्फ वीडियो देख पाएंगे। वीडियो में मौजूद साउंड म्यूट हो जाएगा। इतना ही नहीं अगर आप अपने स्टेटस में कोई वीडियो बिना साउंड के लगाना चाहते हैं तो यहां भी यह फीचर काम करेगा। यानी यह फीचर चैट और स्टेटस दोनों जगह पर काम करता है।

🤫For your eyes, not your ears. You can now mute the audio on your videos before adding them to your Status or sending in chat. Now available on Android.

— WhatsApp (@WhatsApp) February 26, 2021