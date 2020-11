भारत में शुरू हुआ WhatsApp Pay, ऐसे करें सेटअप और यूज

काफी लंबे इंतजार के बाद भारत में सर्विस लाइव हो गई है। WhatsApp ने आज एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में आज से लोग व्हाट्सऐप पे से एक दूसरे को रुपये भेज पाएंगे। व्हाट्सऐप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि व्हाट्सऐप पे से पैसा भेजना मैसेज करने करने जितना आसान है। Also Read - WhatsApp Pay को मिली मंजूरी, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हुई यह सेवा

और WhatsApp को भारत में पेमेंट्स सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अगर आप भी WhatsApp Pay सर्विस स्टार्ट करने का विचार कर रहे हैं तो यहां हम इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। Also Read - WhatsApp ने जारी किया Disappearing Messages फीचर, जानिए कब तक मिलेगा अपडेट

WhatsApp Pay एक -आधारित पेमेंट सर्विस है। व्हाट्सऐप ने पिछले साल फरवरी महीने में इस सर्विस का बीटा मोड भारत में लॉन्च किया था। अब कंपनी ने पेमेंट सर्विस सभी यूजर्स के लिए पेश कर दी है। Also Read - WhatsApp ने किया स्टोरेज मैनेजमेंट टूल का स्टेबल अपडेट रोलआउट, जानें क्या है नया फीचर

Starting today, people across India will be able to send money through WhatsApp 💸 This secure payments experience makes transferring money just as easy as sending a message. pic.twitter.com/bM1hMEB7sb

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 6, 2020