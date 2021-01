WhatsApp web के लिए रोल आउट हुआ बायोमैट्रिक अनलॉक, जानें कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp Web और ऐप यूजर के लिए बायोमैट्रिक अनलॉक फीचर (फेस और फिंगरप्रिंट अनलॉक) फीचर रोल आउट हुआ है। अब यूजर डेस्कटॉप या पर भी अपने चैट्स को काफी सिक्योर रख सकते हैं। WhatsApp ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस फीचर के रोल आउट करने की घोषणा की है। Also Read - Xiaomi Mi 11 Launch : 8 फरवरी को लॉन्च होगा 108MP कैमरे वाला 5G फोन

और के बाद यह फीचर अब Desktop और Web यूजर के लिए भी आ गया है। पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि यह फीचर केवल iOS यूजर के लिए ही सपोर्ट करेगा लेकिन इस फीचर को Android यूजर के लिए भी रोल आउट किया गया है।

Today we're starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

