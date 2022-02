Budget 2022 LIVE: आम बजट कब और कहां देखें लाइव? जानें पूरी डिटेल

Budget 2022: आज यानी 1 फरवरी को दिन के 11 बजे से वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी 2022 से बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से हुआ। कल अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में चौथी बार बजट पेश करेगी। Also Read - Union Budget Mobile App: अपने स्मार्टफोन में इस तरह डाउनलोड करें बजट भाषण

बजट सत्र को संसद टीवी के जरिए लाइव टेलिकॉस्ट किया जाएगा। साथ ही, वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल, संसद टीवी के YouTube चैनल के जरिए भी बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। यही नहीं Digital Sansad ऐप के जरिए भी आम बजट 2022-23 को लाइव देखा जा सकेगा।

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman will present Union Budget 2022-23 in the Parliament tomorrow at 11 AM

Watch LIVE here 👇

📺 https://t.co/PgE0fz2uzG

Follow for LIVE updates

Twitter ➡️ https://t.co/XaIRg2Yk3f

Facebook ➡️ https://t.co/0yaSWp97zK

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 31, 2022