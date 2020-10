आज भारत में लॉन्च होंगे Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जानें खूबियां

शाओमी आज भारत में Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगी। शाओमी का यह लॉन्च इवेंट आज दोपहर 12 बजे शुरू होगा। शाओमी का यह लॉन्च इवेंट ऑनलाइन आयोजित होना है जिसे कंपनी के अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स में लाइव देखा जा सकता है। Also Read - शाओमी (Xiaomi) ने लॉन्च किया स्मार्ट डिस्प्ले के साथ वायरलेस वैक्यूम क्लीनर, जानें कीमत

शाओमी Mi 10T और Mi 10T Pro दोनों स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में सितंबर महीने में ही लॉन्च कर चुकी है। ये दोनों स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 865 SoC के साथ पेश किए गए हैं। इन दोनों फोन में पंच होल डिजाइन और 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी है। Also Read - Redmi K30S होगा K30 सीरीज का आखिरी स्मार्टफोन, जल्द होगा लॉन्च

Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट ऑनलाइन आयोजित होना है। इस लॉन्च इवेंट को शाओमी इंडिया के Twitter, YouTube, और Facebook अकाउंट्स पर लाइव देखा जा सकता है। Also Read - Amazon Great Indian Festival Sale 2020 : 10 हजार रुपये से कम में खरीदें ये 5 दमदार फोन

शाओमी का डुअल सिम सपोर्ट वाला Mi 10T स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित MIUI 12 पर काम करेगा। इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस (1,080×2,400 pixels) डिस्प्ले मिलता है, जो 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिलता है। यह डिवाइस Qualcomm Snapdragon 865 SoC, 8GB तक की LPDDR5 RAM के साथ आता है।

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप लगा हुआ है, जिसका मुख्य लेंस 64-megapixel का है। इसके अतिरिक्त फोन में 13-megapixel का ultra-wide-angle लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 20 मेगापिक्सल का लेंस दिया है। डिवाइस 5,000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग के साथ आता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है।

Mi fans: Much love, can’t wait. Launch it now. 🤩

Us: Hold my ☕#Mi10TSeries5G is coming on 𝟏𝟓𝐭𝐡 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫.#Mi10TPro5G #Mi10T5G

Know more – https://t.co/yI3TEhkedi pic.twitter.com/aaJpUvFfiq

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) October 5, 2020