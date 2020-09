Xiaomi Mi TV Horizon Edition आज 43इंच के साथ भारत में होगा लॉन्च, यहां क्लिक कर देखें लाइव इवेंट

Xiaomi Mi TV Horizon Edition आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पिछले काफी समय से Mi TV Horizon Edition को टीज कर रही थी। कंपनी ने टीजर में दिखाया है कि इसमें यूजर्स को 5 हजार एप्स का एक्सेस मिलेगा। शाओमी का ये TV एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा और इसमें यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिलेगा। हम आपको यहां शाओमी के इस TV की फीचर्स और स्पेसिफिकेसंस की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Xiaomi Redmi 9 Prime और Redmi 9 आज सेल पर होंगे उपलब्ध, जानें क्या है कीमत और स्पेसिफिकेशंस

Watch the livestream tomorrow at 12PM. Also Read - Xiaomi के फाउंडर ने दिखाई मोबाइल लैब, 1800 स्मार्टफोन पर चल रही है टेस्टिंग

Less than 24 hours to go for #HorizonEdition. https://t.co/lW44CvNxUP

— Mi TV India (@MiTVIndia) September 6, 2020