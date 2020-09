Redmi 9i स्मार्टफोन आज होगा भारत में लॉन्च, ऐसे देखें लॉन्च इवेंट लाइव, ये होंगी खूबियां

Redmi 9i को आज भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह स्मार्टफोन Redmi 9 सीरीज का हिस्सा होगा। कंपनी इस सीरीज में अभी तक Redmi 9, Redmi 9A और Redmi 9 Prime मॉडल्स को पेश क चुकी है। कंपनी इस फोन को Flipkart and Mi.com के जरिए बेचेगी। Also Read - Mi TV 4A Horizon Edition सीरीज के 43 और 32 इंच मॉडल आज बिक्री के लिए होंगे उपलब्ध, जानें कीमत और सेल ऑफर्स

शाओमी Redmi 9i स्मार्टफोन को काफी समय से टीज कर रही है। कंपनी के टीजर के मुताबिक, Redmi 9i स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले होगी। इसके साथ ही फोन में 3.5mm ऑडियो जैक होगा। हम आपको यहां इस फोन की प्राइस, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Redmi Note 9 Pro आज सेल पर होगा उपलब्ध, जानें कीमत और सेल ऑफर्स

Xiaomi Redmi 9i स्मार्टफोन आज भारत में 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। शाओमी का यह बजट स्मार्टफोन 10,000 रुपये से कम की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन के लॉन्च इवेंट को YouTube और Redmi India के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव देखा जा सकता है। आप नीचे इंबिड किए लिंक पर भी इस लॉन्च इवेंट को लाइव देख सकते हैं। Also Read - Mi 10T 5G और Mi 10T Pro 5G के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, जानिए क्या हो सकती है कीमत

📢 Double the storage, double the FUN! #Redmi9i – the #BigOnEntertainment smartphone is launching at 1⃣2⃣ noon today! 😍

👉 Set a reminder here: https://t.co/NNs0kAIgR0

Join in on the conversation. Tweet to us using hashtags #Redmi9i, #4GBClub, and #BigOnEntertainment! 🔥 pic.twitter.com/tCh9NgpiRR

— Redmi India – #RedmiSmartBand is here! (@RedmiIndia) September 15, 2020