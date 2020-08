Xiaomi आज भारत में ऑफिशियली लॉन्च करेगा MIUI 12, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

Xiaomi को हाल में ही दस साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर चाइनीज टेक कंपनी शाओमी ने दो नए स्मार्टफोन Mi 10 Pro और Redmi K30 Ultra को होम मार्केट चीन में लॉन्च किया है। इस मौके पर Xiaomi India के मैनेजिंग डायरेक्टर Manu Kumar Jain ने भारत में Mi फैन्स के लिए एक जानकारी शेयर की है। शाओमी भारत में 12 अगस्त को ऑफिशियली MIUI 12 को लॉन्च किया है। Also Read - Xiaomi Redmi K30 Ultra फोन 5 कैमरा, 8GB रैम, 512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च, जानें कीमत

शाओमी MIUI 12 को भारत में आज दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगा। इस लॉन्च इवेंट को शाओमी के यूट्यूब पेज और सोशल मीडिया पेज पर लाइव देखा जा सकता है। बता दें कि MIUI 12 शाओमी की लेटेस्ट कस्टम यूजर इंटरफेस स्किन है। यह स्किन Xiaomi, Redmi, और Poco डिवाइसेस के लिए एक साथ लॉन्च की जाएगी। Also Read - Xiaomi Mi 10 Ultra फोन 5 कैमरा, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च, जानें कीमत

A reminder for every Mi fan who has been asking, “When is #MIUI12 coming?”

It’s tomorrow, everyone. 🥳🥳

Watch the Livestream tomorrow at 12PM on our social media handles. pic.twitter.com/kFluvJvNY6

— Mi India (@XiaomiIndia) August 11, 2020