WhatsApp Desktop app and WhatsApp Web keyboard shortcuts for Mac and Windows laptop, PC

WhatsApp has revealed a bunch of keyboard shortcuts for WhatsApp Web and Desktop app users out there. These are very useful shortcuts for users who use the messaging platform on their laptop or tablet. Some of these shortcuts include marking message unread, muting chat, deleting chat, pinning chat, starting a new chat, among others.

The Facebook owned messaging platform WhatsApp has shared an entire list of keyboard shortcuts or cheat codes on Twitter. These cheat codes will be extremely handy for users who use WhatsApp on laptop, tablet or PC. Here are some of the best keyboard shortcuts you need to know.

WhatsApp keyboard shortcuts for Mac desktop app

Mark as Unread: CMD + CTRL + U

Archive Chat: CMD + E

Pin/ Unpin: CMD + SHIFT + P

Search in Chat: CMD + SHIFT + F

New Group: CMD + CTRL + N

Settings: CMD + ,

Mute Chat: CMD + SHIFT + M

Delete Chat: CMD + SHIFT + D

Search in Chat List: CMD + F

New Chat: CMD + N

Open Profile: CMD + P

Return Space: SHIFT + ENTER

WhatsApp keyboard shortcuts for Mac desktop browser

Mark as Unread: CMD + CTRL + SHIFT + U

Archive Chat: CMD + CTRL + E

Pin/ Unpin: CMD + CTRL + SHIFT + P

Search in Chat: CMD + CTRL + SHIFT + F

New Chat: CMD + CTRL + N

Settings: CMD + CTRL + ,

Mute Chat: CMD + CTRL + SHIFT + M

Delete Chat: CMD + SHIFT + BACKSPACE

Search in Chat List: CMD + CTRL + /

New Group: CMD + CTRL + SHIFT + N

Open Profile: CMD + CTRL + P

Return Space: SHIFT + ENTER

WhatsApp keyboard shortcuts for Windows desktop app

Mark as Unread: CTRL + SHIFT + U

Archive Chat: CTRL + E

Pin/ Unpin: CTRL + SHIFT + P

Search in Chat: CTRL + SHIFT + F

New Group: CTRL + SHIFT + N

Settings: CTRL + ,

Mute Chat: CTRL + SHIFT + M

Delete Chat: CTRL + SHIFT + D

Search in Chat List: CTRL + F

New Chat: CTRL + N

Open Profile: CTRL + P

Return Space: SHIFT + ENTER

WhatsApp Keyboard shortcuts for Windows desktop browser

Mark Unread: CTRL + ALT + SHIFT + U

Archive Chat: CTRL + ALT + E

Pin/Unpin: CTRL + ALT + SHIFT + P

Search in Chat: CTRL + ALT + SHIFT + F

New Chat: CTRL + ALT + N

Settings: CTRL + ALT + ,

Mute Chat: CTRL + ALT + SHIFT + M

Delete Chat: CTRL + ALT + BACKSPACE

Search in Chat List: CTRL + ALT + /

New Group: CTRL + ALT + SHIFT + N

Open Profile: CTRL + ALT + P

Return Space: SHIFT + ENTER